فيديو: الزمالك يواصل صحوته بعد فوزه بشق الأنفس على وادي دجلة

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واصل فريق الزمالك صحوته بعد فوزه في الوقت القاتل على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الزمالك في المباراة المهاجم كاسونجو كابونجو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أي قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة مباشرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتاً، فيما استقر رصيد فريق وادي دجلة عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

هدف فريق الزمالك الوحيد في المباراة عبر كاسونجو كابونجو