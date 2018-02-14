إيهاب جلال: سعيد بأداء الزمالك والضغوطات سبب في إهدار الفرص السهلة

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قام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب القاهرة الدولي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء عقب نهاية المباراة مباشرة، أعرب الكابتن إيهاب جلال عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه وخاصة وأنه قد جاء في الوقت القاتل من عمر المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سعيد أيضاً بالأداء الذي قدمه الفريق وتحديداً أسلوب اللعب الذي بدأ يعتاد عليه كافة لاعبي الفريق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إيهاب جلال على أن الضغط النفسي الكبير الذي يُعاني منه الفريق هو السبب الرئيسي وراء إهدار اللاعبين على أرض الملعب الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، متمنياً في ختام تصريحاته أن يتحسن أداء فريقه بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

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