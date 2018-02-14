طارق العشري: لم نستحق الخسارة من الزمالك وقلة التركيز كانت السبب

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قام الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي على الخسارة التي تعرض لها فريقه، والتي جاءت خارج أرضه على يد مضيفه فريق الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء عقب نهاية المباراة مباشرة وتحديداً في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد الكابتن طارق العشري أن فريقه لم يكن يستحق تلك الخسارة القاسية والتي جاءت في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يشعر بالحزن الشديد بعد عدم تمكن فريقه من الخروج بنقطة التعادل من المباراة على أقل تقدير.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن طارق العشري على أن قلة التركيز من جانب لاعبي فريق وادي دجلة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة كانت السبب الرئيسي في الخسارة، مؤكداً في ختام تصريحاته أن كل لاعبيه قدموا أدائاً جيداً في مجمل دقائق المباراة بشكل عام ويجب الاستمرار على نفس ذلك الأداء في المباريات القادمة.

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