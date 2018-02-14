ميدو يُشيد بالزمالك بعد الفوز الصعب على وادي دجلة

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي عن الفوز الذي حققه فريق الزمالك، والذي جاء على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدف وحيد مقابل لا شئ اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عقب نهاية المباراة من خلال الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة، أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية بعد الفوز الصعب الذي نجح فريق الزمالك في تحقيقه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك الفوز هو روح الفريق التي عادت من جديد.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد حسام ميدو على أن جميع الأندية في كرة القدم المصرية يجب أن تتعلم كيفية اللعب بروح قتالية مثلما يفعل النادي الأهلي دائماً، مؤكداً في ختام تصريحاته أنه يجب عدم الحديث من جانب أي مسؤول داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة عن أي لاعب لن يستمر مع الفريق عقب نهاية الموسم الحالي نظراً لإحتمالية تأثير ذلك بشكل سلبي على اللاعب.

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