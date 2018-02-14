قرار هام من إيهاب جلال بعد فوز الزمالك على وادي دجلة

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اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه فريقه على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

حيث قرر الكابتن إيهاب جلال عدم منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية في يوم غداً الخميس، وذلك حتى يتمكن الفريق من التحضير بشكل مثالي وخاصة على الصعيد البدني استعداداً لمباراته القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وفي المباراة القادمة يرحل فريق الزمالك إلى محافظة السويس من أجل ملاقاة مضيفه فريق بتروجيت على ملعب السويس الجديد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، علماً بأن فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في المباريات الثلاثة الماضية له في مشواره في المسابقة.

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