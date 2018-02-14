ريال مدريد يحسم قمة أوروبا بعد فوزه المثير على باريس سان جيرمان

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حسم فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين مباراة القمة الأوروبية عقب فوزه على حساب ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد كلاً من البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الخامسة والأربعين من ركلة جزاء والدقيقة الثالثة والثمانين وأيضاً البرازيلي مارسيلو في الدقيقة السادسة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق باريس سان جيرمان اللاعب أندريا رابيو في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في اليوم السادس من مطلع شهر مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس / ماركينيوس / كيمبيمبي / يوري بيرشيش

خط الوسط: أدريان رابيو / جيوفاني لو سيلسو / ماركو فيراتي

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني

ملخص مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول الفريق الملكي أن يستغل عاملي الأرض والجمهور من خلال الضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه سعياً لتسجيل هدف مبكر من شأنه أن يجعل المهمة أسهل، وفي الدقيقة الثانية سدد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت جانباً.

وفي الدقيقة الرابعة عشر زاد الحكم من ارتباك الفريق الباريسي وذلك بعدما أشهر البطاقة الصفراء في وجه النجم البرازيلي نيمار جونيور، وفي الدقيقة السادسة والعشرين نفذ الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء ولكن كرته علت المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين نجح فريق باريس سان جيرمان في إسكات جماهير النادي الملكي، وذلك بعدما سجل أولى أهدافه في المباراة عبر اللاعب أدريان رابيو عقب استغلاله ثغرة في دفاعات فريق ريال مدريد وسط فرحة عارمة من الجماهير الباريسية القليلة في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الخامسة والأربعين سنحت أمام فريق ريال مدريد فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليُنفذها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح مدركاً التعادل لفريقه وسط أجواء ملتهبة في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو من جانب الجماهير الإسبانية، لينتهي الشوط في نهاية المطاف على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على إحراز الهدف الثاني من أجل وضع الضغط على منافسه فيما تبقى من عمر اللقاء، وفي الدقيقة السادسة والستين حاول الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان تأمين خطوطه الخلفية بشكل أكبر وذلك من خلال إشراك البلجيكي توماس مونييه بدلاً من الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وبعدها بدقيقتين حاول الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد تنشيط خطوطه الهجومية وذلك من خلال إشراك النجم الويلزي جاريث بيل بدلاً من الفرنسي كريم بنزيمة، وفي الدقيقة التاسعة والسبعين أجرى المدرب زين الدين زيدان بقية تبديلاته في اللقاء من خلال إشراك كلاً من الثنائي لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو بدلاً من إيسكو وكارلوس كاسيميرو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والثمانين تمكن الفريق الملكي من تسجيل هدفه الثاني في المباراة وذلك عبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو وسط فرحة عارمة من الجماهير الملكية، ولم يكتفِ الريال بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف وبعدها بثلاثة دقائق فقط نجح الريال في مسعاه وذلك بعدما سجل له البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث وسط أجواء فرحة هستيرية من جانب كل عشاق الفريق الملكي.

لتمر بعدها بقية دقائق المباراة دون أن تشهد أي جديد من الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، وبذلك يضع الفريق الملكي قدماً في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة مع بقاء كامل الحظوظ واردة بالنسبة إلى فريق باريس سان جيرمان في مباراة الإياب.