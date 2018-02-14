ليفربول يعود بفوز سهل من البرتغال على حساب بورتو بمشاركة “محمد صلاح”

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بورتو البرتغالي بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب دراغاو على الأراضي البرتغالية.
وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الخامسة والعشرين والدقيقة الثالثة والخمسين والدقيقة الخامسة والثمانين، إضافة إلى الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة الثالثة والعشرين وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة التاسعة والستين.
وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب الشكلية سوف تُقام في اليوم السادس من مطلع شهر مارس المقبل على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.
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