موعد مباراة التعاون و القادسية بمشاركة “عماد متعب” و”عصام الحضري” في الدوري السعودي اليوم الخميس 15/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة التعاون والقادسية بمشاركة “عماد متعب” و “عصام الحضري” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق التعاون نظيره فريق القادسية في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة التعاون والقادسية

ستُقام مباراة التعاون والقادسية في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا عشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة إلا عشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة التعاون والقادسية

ستكون مباراة التعاون والقادسية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة.