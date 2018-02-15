موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي اليوم الخميس 15/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق النصر نظيره فريق الباطن في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة النصر والباطن

ستُقام مباراة النصر والباطن في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن

ستكون مباراة النصر والباطن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق فارس عوض هو معلق المباراة.

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