موعد مباراة المصري البورسعيدي والرجاء في الدوري المصري اليوم الخميس 15/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المصري البورسعيدي والرجاء في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق الرجاء في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والرجاء

ستُقام مباراة المصري البورسعيدي والرجاء في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والرجاء

ستكون مباراة المصري البورسعيدي والرجاء منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قنوات دي إم سي سبورت وأيضاً أون سبورت.

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