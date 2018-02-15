موعد مباراة ارسنال واوسترسوند بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 15/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال واوسترسوند بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق اوسترسوند السويدي نظيره فريق أرسنال الإنجليزي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة ارسنال واوسترسوند

ستُقام مباراة ارسنال واوسترسوند في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال واوسترسوند

ستكون مباراة ارسنال واوسترسوند منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال

خط الوسط: محمد النني / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / إيوبي / هينريك مخيتاريان

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ

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