موعد مباراة أتلتيكو مدريد وكوبنهاجن في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 15/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وكوبنهاجن في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق كوبنهاجن الدنماركي نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب باركن، وذلك في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وكوبنهاجن

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وكوبنهاجن في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وكوبنهاجن

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وكوبنهاجن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق أحمد فؤاد هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ميغيل أنخيل مويا

خط الدفاع: خوانفران / دييغو غودين / ستيفان سافيتش / فيليبي لويس

خط الوسط: غابي فيرنانديث / كوكي / ساؤول نيغويز / يانيك فيريرا كاراسكو

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ارسنال واوسترسوند بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 15/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة