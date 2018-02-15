تعرف على موعد أبرز مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 15/2/2018 والقنوات الناقلة لها

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يشهد اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي انطلاقة دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، حيث تُقام اليوم مباريات الذهاب على أن تُقام مباريات الإياب من الدور ذاته في يوم الخميس المقبل، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم من مسابقة الدوري الأوروبي إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات.

موعد مباراة مارسيليا وسبورتينغ براغا بمشاركة “أحمد حسن كوكا” والقنوات الناقلة للمباراة

ستُقام مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي وسبورتينغ براغا البرتغالي في مساء اليوم الخميس على ملعب الفيلودروم بجنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة نابولي ولايبزيغ والقنوات الناقلة للمباراة

ستُقام مباراة نابولي الإيطالي ولايبزيغ الألماني في مساء اليوم الخميس على ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميلان ولودوغوريتس والقنوات الناقلة للمباراة

ستُقام مباراة ميلان الإيطالي ولودوغوريتس البلغاري في مساء اليوم الخميس على الأراضي البلغارية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة ليون وفياريال والقنوات الناقلة للمباراة

ستُقام مباراة أولمبيك ليون الفرنسي وفياريال الإسباني في مساء اليوم الخميس على ملعب غروب آما، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

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