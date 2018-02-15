مفاجأة كبيرة في قائمة الأهلي في مواجهة الأسيوطي سبورت

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام مضيفه فريق الأسيوطي سبورت في مساء يوم غداً الجمعة.

وسوف يسعى فريق الأهلي إلى مواصلة حصد المزيد من الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري المصري الممتاز وخاصة بعدما بات بعيداً في الصدارة بفارق أربعة عشر نقطة عن أقرب ملاحقيه، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الأهلي في مواجهة فريق الأسيوطي سبورت

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / إسلام محارب / عمرو السولية / أكرم توفيق / عبد الله السعيد / أحمد حمودي / وليد سليمان / باكا / جونيور أجايي / حسام غالي / هشام محمد / كريم نيدفيد

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن

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