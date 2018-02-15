كيلور نافاس: الفوز على باريس بثلاثية لم يحسم بطاقة التأهل بعد

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قام الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني بالتعليق اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي على الفوز الذي حققه فريقه في يوم أمس الأربعاء، والذي جاء على حساب ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس وتحديداً لصحيفة ماركا الإسبانية، أكد الكوستاريكي كيلور نافاس أن كل لاعبي الفريق الملكي سعداء للغاية على الأداء الذي قدمه الفريق أمام فريق باريس سان جيرمان، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجميع سوف يواصل العمل في الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكوستاريكي كيلور نافاس على أن فوزه فريقه على حساب الفريق الباريسي بثلاثية في مباراة الذهاب لا يعني أي شئ على الإطلاق، مؤكداً أن حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة سوف يكون في مباراة الإياب، والتي سوف تُقام في اليوم السادس من مطلع شهر مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وعن الانتقادات العديدة التي تعرض لها فريق ريال مدريد في الموسم الحالي، أشار الكوستاريكي كيلور نافاس إلى أنه لا يوجد أي أحد على الإطلاق يهتم بهذه الأحاديث، ويبقى الهدف الرئيسي للفريق الملكي هو إسعاد جماهير قلعة سانتياغو بيرنابيو وذلك سوف يكون من خلال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

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