صحيفة ليكيب تكشف عن صدمة كبيرة لعشاق مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي عن صدمة كبيرة للغاية لجماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بخصوص مستقبل أحد نجوم الفريق في الفترة المقبلة في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد غير سعيد على الإطلاق في الوقت الحالي في قلعة أولد ترافورد، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه نادم أيضاً على خطوة انتقاله إلى صفوف النادي الإنجليزي في الصيف قبل الماضي بدلاً من اختياره الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم الفرنسي بول بوغبا غير راضي على الإطلاق بأسلوب اللعب الذي يتبعه فريق مانشستر يونايتد في الوقت الراهن مع المدرب جوزيه مورينيو، وخاصة وأن ذلك لا يمنحه حرية اللعب في خط الوسط الهجومي للفريق المنافس مثلما كان حاله مع فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

ويمتلك النجم الفرنسي بول بوغبا عقداً مع نادي مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف عام 2021 م، مما يؤكد بدوره على صعوبة رحيله بنسبة كبيرة للغاية عن صفوف الشياطين الحمر إلا في حالة ساءت الأمور بينه وبين المدرب جوزيه مورينيو بشكل أكبر في الفترة القادمة وخاصة إن لم يتمكن الفريق من حصد أي لقب في الموسم الحالي.

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