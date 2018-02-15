قرار هام جديد من إيهاب جلال قبل مواجهة الزمالك القادمة مع بتروجيت

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اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً جديداً اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار تحضيرات فريق الزمالك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الكابتن إيهاب جلال منح كافة لاعبي فريق الزمالك راحة سلبية من التدريبات الجماعية يوم غداً الجمعة، وذلك خوفاً من تعرض أي لاعب في الفريق إلى الإجهاد أو الإصابة على أن يستأنف الفريق تدريباته من جديد في يوم السبت المقبل قبل يومين فقط من موعد مواجهة فريق بتروجيت.

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وكان فريق الزمالك قد نجح يوم أمس الأربعاء في تحقيق الانتصار بصعوبة بالغة على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعله يُحقق انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في إطار سعيه إلى الوصول إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة.

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