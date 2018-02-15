قرار هام من اتحاد الكرة بخصوص مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي

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اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك بخصوص المباراة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

حيث قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي على أن يتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق، ويأتي ذلك بسبب مشاركة كلاً من الفريقين في الأدوار التمهيدية من المسابقات الأفريقية في نسخة العام الحالي 2018 م.

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حيث سيبدأ فريق الأهلي مشواره في الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فيما سوف يخوض فريق المصري البورسعيدي مباراة الإياب في الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق جرين بافالوز من زامبيا.

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