مدافع باريس سان جيرمان يكشف عن سبب الخسارة أمام ريال مدريد

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قام النجم البرازيلي ماركينيوس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعليق اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي على الخسارة التي تعرض لها فريقه في مساء يوم أمس الأربعاء، والتي جاءت على يد فريق ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس وتحديداً لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أكد النجم البرازيلي ماركينيوس أن الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي كان سبباً رئيسياً في خسارة الفريق الباريسي للمباراة، وذلك بسبب العديد من القرارات الخاطئة من جانبه في حق جميع لاعبي فريق باريس سان جيرمان بعكس أسلوب تعامله مع لاعبي الريال.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم البرازيلي ماركينيوس على أن فريقه قدم في المجمل مباراة جيدة إلا أن ذلك لم يكن كافياً على الإطلاق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه أمراً صعباً للغاية أن يلعب أي فريق على ملعب سانتياغو بيرنابيو وخاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها فريق ريال مدريد.

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