علي ماهر يُعلن عن قائمة الأسيوطي سبورت استعداداً لمواجهة الأهلي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن علي ماهر، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق الأهلي في مساء يوم غداً الجمعة.

وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأسيوطي سبورت وبين ضيفه فريق الأهلي في مساء يوم غداً الجمعة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الأسيوطي سبورت في مواجهة فريق الأهلي

أحمد دعدور / شريف مدحت / عصام ثروت / حمادة طلبة / أحمد سعيد أوكا / أحمد جمال / إسلام صيام / نبيل دونجا / شهاب الدين أحمد / محمد رزق / مهند مصطفى لاشين / عمر سافيولا / أحمد عفيفي / شريف رضا / عمر كمال عبد الواحد / شلينجو / جيفت / إسحاق موليمي / محمد أبو جودة / محمود صلاح / محمد خليفة

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