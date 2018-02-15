طبيب الأهلي يؤكد عودة رامي ربيعة من الإصابة قبل نهاية الموسم

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي عن موعد عودة النجم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريبات الفريق من جديد، وذلك في ظل الإصابة التى عانى منها اللاعب في الآونة الأخيرة والتي جعلته يغيب عن صفوف القلعة الحمراء طوال الفترة الماضية.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الدكتور خالد محمود أن النجم رامي ربيعة سوف يعود إلى المشاركة في الحصص التدريبية رفقة بقية زملائه في فريق الأهلي بشكل طبيعي في مطلع شهر إبريل المقبل، على أن يُترك قرار إشراكه أساسياً في المباريات إلى الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق.

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وبذلك تعود الآمال من جديد إلى النجم رامي ربيعة في إمكانية ليس فقط مشاركته في المباريات مع فريقه الأهلي في الموسم الحالي، وإنما إلى إمكانية انضمامه أيضاً إلى قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل والذي سوف ينطلق تحديداً في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2018 م.

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