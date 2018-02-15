قائد ليفربول يكشف عن السبب الحقيقي وراء موافقة النادي على رحيل كوتينيو

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كشف النجم جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي عن السبب الحقيقي وراء موافقة إدارة نادي ليفربول على رحيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، والذي انتقل في الميركاتو الشتوي الماضي إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس أكد النجم جوردان هندرسون أن السبب الرئيسي وراء موافقة إدارة نادي ليفربول على رحيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، هو أن فريق ليفربول يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب القدرات العالية في خط الهجوم، وخاصة كلاً من الثلاثي محمد صلاح وأيضاً ساديو ماني إضافة إلى روبيرتو فيرمينو.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم جوردان هندرسون على أن كامل عناصر فريق ليفربول تعمل جاهداً من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة بدون التفكير في رحيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، علماً بأن فريق ليفربول لا يزال يُنافس في الموسم الحالي على لقب وحيد فقط وهو لقب دوري أبطال أوروبا.

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