أرسنال يضع قدماً ونصف في ثمن نهائي الدوري الأوروبي بمشاركة “محمد النني”

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حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق اوسترسوند السويدي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي في مدينة اوسترسوند السويدية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الإسباني ناتشو مونريال في الدقيقة الثالثة عشر ومدافع فريق اوسترسوند بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة والعشرين، إضافة إلى الألماني مسعود أوزيل في الدقيقة الثامنة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب بين الفريقين سوف تُقام في يوم الخميس المقبل على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن مع العلم بأنها سوف تكون مباراة شكلية بالنسبة إلى فريق أرسنال بنسبة كبيرة للغاية نظراً إلى نتيجة مباراة الذهاب.

تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / كالوم تشامبرز / شكودران موستافي / ناتشو مونريال

خط الوسط: محمد النني / مايتلاند نايلز / إيوبي / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان

خط الهجوم: داني ويلباك

ملخص مباراة أرسنال واوسترسوند

في شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى في عمر اللقاء حاول فريق أرسنال أن يقوم بفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وأيضاً تسجيل هدف مبكر من أجل تسهيل المهمة كثيراً وعدم إعطاء أي فرصة لأصحاب الأرض لإكتساب الثقة مع مرور الدقائق.

وفي الدقيقة الثانية عشر كاد فريق أرسنال يفتتح التسجيل عبر النجم الأرميني هينريك مخيتاريان الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء لولا مدافع فريق اوسترسوند الذي أبعد الكرة من على خط المرمى وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف.

ولكن الصمود الدفاعي من جانب فريق اوسترسوند لم يطول كثيراً، وبعدها بدقيقة واحدة فقط نجح الفريق اللندني في تسجيل الهدف الأول له في المباراة وذلك عبر الظهير الأيسر الإسباني ناتشو مونريال الذي استغل بدوره خطأ فادح من علي كيتا حارس مرمى فريق اوسترسوند.

ولم يكتفِ فريق أرسنال بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف، وفي الدقيقة الرابعة والعشرين تحقق له ما أراد وهذه المرة بعدما سجل مدافع فريق اوسترسوند هدفاً بالخطأ في مرماه وسط حالة من الإحباط من جانب الجماهير السويدية المتواجدة في مدرجات الملعب.

أما أول رد فعل من جانب فريق اوسترسوند فقد جاء في الدقيقة التاسعة والعشرين، وذلك حينما سدد اللاعب الإيراني قدوس كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء إلا أن الكولومبي أوسبينا حارس مرمى فريق أرسنال أبعد الكرة بأطراف أصابعه للخارج ببراعة كبيرة للغاية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الثانية والأربعين حاول فريق اوسترسوند مرة أخرى تقليص الفارق، وهذه المرة أيضاً حينما سدد اللاعب الإيراني قدوس كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت جانباً، لتمر بعدها بقية دقائق الشوط دون أن تشهد أي جديد من الطرفين لينتهي الشوط على وقع تقدم فريق أرسنال بهدف مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق أرسنال عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الثامنة والخمسين نجح في مسعاه وذلك حينما سجل له النجم الألماني مسعود أوزيل الهدف الثالث وسط دفاع تائه تماماً وغير منظم من جانب فريق اوسترسوند.

وفي بقية دقائق المباراة هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين وخاصة من جانب لاعبي فريق أرسنال بسبب رغبتهم في تفادي عامل الإرهاق أو حتى التعرض إلى أي إصابة غير مرغوب فيها على الإطلاق في هذا الوقت الحالي من عمر الموسم.

ليستمر ذلك السيناريو الباهت من الفريقين دون أي جديد على الإطلاق، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها تحصل فريق اوسترسوند على ركلة جزاء، ليُنفذها قائد الفريق السويدي توم إلا أن الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى فريق أرسنال تصدى لها بنجاح وحافظ على نظافة شباك فريقه.

ليًطلق الحكم بعدها صافرة نهاية المباراة على وقع فوز مريح للغاية بالنسبة إلى فريق أرسنال والذي اقترب بدوره من التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق أرسنال في هذه المسابقة هو التتويج باللقب في نهاية المطاف وذلك من أجل حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما غاب عنها الفريق اللندني في نسخة الموسم الحالي.

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