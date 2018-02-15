قرار حاسم من البدري بخصوص مستقبل عمرو جمال مع الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بخصوص مستقبل النجم المصري عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي والمعار منذ الصيف الماضي إلى نادي بيدفيست الجنوب أفريقي.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري قرر أن يعود النجم المصري عمرو جمال إلى صفوف القلعة الحمراء عقب نهاية عقد إعارته مع نادي بيدفيست في الصيف المقبل، ورافضاً في الوقت ذاته فكرة رحيل اللاعب إلى أي نادي سواء في القارة الأوروبية أو حتى في القارة الأفريقية نظراً لحاجة المارد الأحمر لخدماته.

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وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت في الآونة الأخيرة أن نادي هلسنكي الفنلندي يرغب بشدة في التعاقد مع النجم عمرو جمال في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن اللاعب قرر في نهاية المطاف البقاء رفقة ناديه الجنوب أفريقي بيدفيست حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك من أجل تعزيز آماله في المشاركة في مونديال روسيا المقبل رفقة المنتخب الوطني المصري.

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