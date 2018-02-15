ميلان يُبدي اهتمامه بنجمين من دورتموند قبل موعد الميركاتو الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي أن نادي ميلان الإيطالي قد أبدى اهتمامه بنجمين من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك من أجل التعاقد معهما خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف فريق الروسونيري في الموسم المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ميلان سوف تسعى في الفترة المقبلة إلى التعاقد مع كلاً من ثنائي فريق بوروسيا دورتموند، وهما ماركوس رويس وجوليان فايغل وذلك بناءً على رغبة خاصة من جانب الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان الذي يسعى إلى الاستمرار في منصبه مع الفريق في الموسم المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الأمر الذي سوف يُساعد إدارة نادي ميلان على حسم كلاً من الصفقتين هو نجاح فريق ميلان في الفوز بلقب الدوري الأوروبي في نهاية الموسم، وخاصة وأن ذلك ذلك اللقب سوف يمنحه بطاقة التأهل بشكل مباشر إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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