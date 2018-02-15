فيديو: بتروجيت يُحقق فوزاً هاماً على النصر قبل مواجهة الزمالك

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حقق فريق بتروجيت فوزاً هاماً وصعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق النصر بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بتروجيت في المباراة اللاعب محمد سالم في الدقيقة السابعة والستين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق بتروجيت رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق النصر عند أربعة عشر نقطة فقط لا غير في المركز الأخير في الترتيب.

الهدف الوحيد لمصلحة فريق بتروجيت في المباراة عبر محمد سالم

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