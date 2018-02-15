فيديو: التعادل يحسم مباراة التعاون والقادسية بمشاركة “الحضري” و”متعب”

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة فريق التعاون أمام ضيفه فريق القادسية، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي، علماً بأن المباراة شهدت مشاركة كلاً من الثنائي عصام الحضري كأساسي وعماد متعب مع انطلاقة الشوط الثاني.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق القادسية في المباراة اللاعب هارون كمارا في الدقيقة العشرين، ولكن فريق التعاون نجح في تعديل النتيجة عبر اللاعب جفين البيشي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق التعاون رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع فريق القادسية رصيده إلى تسعة عشر نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

هدف فريق القادسية في المباراة عبر هارون كمارا

هدف فريق التعاون في المباراة عبر جفين البيشي

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