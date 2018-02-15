فيديو: النصر يتعرض لخسارة قاسية على يد ضيفه الباطن

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تعرض فريق النصر إلى خسارة قاسية ومفاجئة على أرضه على يد ضيفه فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الباطن في المباراة كلاً من جليهرام شيتين في الدقيقة التاسعة وجورجي سيلفا في الدقيقة السادسة والثلاثين والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق النصر عند 31 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع فريق الباطن رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

الهدف الأول لفريق الباطن في المباراة عبر جليهرام شيتين

الهدف الثاني لفريق الباطن في المباراة عبر جورجي سيلفا

الهدف الثالث لفريق الباطن في المباراة عبر جورجي سيلفا

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