أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على كوبنهاجن ويقترب من ثمن نهائي الدوري الأوروبي

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حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كوبنهاجن الدنماركي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب باركن على الأراضي الدنماركية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أتلتيكو مدريد في المباراة كلاً من الإسباني ساؤول نيغويز في الدقيقة الحادية والعشرين والفرنسي كيفن جاميرو في الدقيقة السابعة والثلاثين، إضافة إلى والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الحادية والسبعين والإسباني فيكتور فيتولو في الدقيقة الثامنة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق كوبنهاجن في المباراة اللاعب فيكتور فيشر في الدقيقة الخامسة عشر.

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وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب الشكلية بنسبة كبيرة للغاية سوف تُقام في يوم الخميس المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: ميغيل أنخيل مويا

خط الدفاع: خوانفران / خوسيه ماريا خيمينيز / دييغو غودين / لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: توماس بارتي / ساؤول نيغويز / كوكي / أنخيل كوريا

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / كيفن جاميرو

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وكوبنهاجن

في شوط المباراة الأول وعلى الرغم من الأجواء الجماهيرية الصعبة والحماسية للغاية التي فرضتها جماهير نادي كوبنهاجن، إلا أن فريق أتلتيكو مدريد فرض استحواذه بشكل كامل على الكرة وبحث عن تسجيل الأهداف وفي مقابل تراجع فريق كوبنهاجن بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لمحاولة خطف أي هدف في المباراة.

وفي الدقيقة الثانية كاد فريق أتلتيكو مدريد ينجح في افتتاح التسجيل، وذلك حينما انفرد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان بحارس مرمى فريق كوبنهاجن أولسن إلا أن الأخير تألق وأبعد الكرة بنجاح للخارج محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثامنة حاول الفرنسي أنطوان غريزمان مرة أخرى، وهذه المرة من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى أولسن بقليل، وبعدها بخمسة دقائق فقط انفرد الفرنسي أنطوان غريزمان بحارس المرمى أولسن للمرة الثانية إلا أن الأخير تألق من جديد وتصدى للكرة حارماً فريق أتلتيكو مدريد من التسجيل في مرماه.

أما أول رد فعل من جانب أصحاب الأرض فقد جاء قوياً للغاية عكس ما توقع الجميع، حيث تمكن فريق كوبنهاجن من مباغتة ضيفه في الدقيقة الخامسة عشر بعدما استغل ثغرة في دفاعات فريق الروخي بلانكوس ليُسجل على إثرها لاعبه الواعد فيكتور فيشر الهدف الأولى لمصلحة فريقه الدنماركي وسط فرحة عارمة من الجماهير في مدرجات ملعب باركن.

ولكن فريق أتلتيكو مدريد سرعان ما أخمد هذه الفرحة من جانب جماهير نادي كوبنهاجن، وذلك حينما نجح في تسجيل هدف التعادل عبر لاعبه الإسباني ساؤول نيغويز في الدقيقة الحادية والعشرين لتسود حالة من الصمت في جميع أنحاء الملعب باستثناء المدرج الخاص بجماهير الروخي بلانكوس.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين تلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل الهدف الثاني له في المباراة وهذه المرة عبر المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو مانحاً لفريقه التقدم في النتيجة.

لتمر بعدها بقية دقائق الشوط دون أن تشهد أي جديد من الطرفين سوى بعض المحاولات من جانب فريق الروخي بلانكوس غير الخطيرة بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق أتلتيكو مدريد عملية بحثه عن إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي ولم لا حسم بطاقة التأهل من الأراضي الدنماركية، فيما تمنى فريق كوبنهاجن أن ينجح على أقل تقدير في الخروج بنتيجة التعادل من المباراة حتى تبقى حظوظه واردة في مباراة الإياب.

ومع مرور الدقائق حاول الأرجنتيني دييغو سيميوني تنشيط خطوطه الأمامية وذلك من خلال إشراك البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو ومن إشراك الإسباني فيكتور فيتولو، وفي الدقيقة الحادية والسبعين نجح فريق أتلتيكو مدريد في مسعاه وذلك حينما سجل له النجم الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثالث حاسماً من أمر تأهل فريقه بنسبة كبيرة للغاية.

وفي الدقيقة الثامنة والسبعين قضى البديل فيكتور فيتولو على جميع آمال فريق كوبنهاجن وذلك حينما سجل الهدف الرابع لمصلحة فريقه وسط حالة من الإحباط الشديد لدى أصحاب الأرض، لتمر بعدها بقية دقائق المباراة دون أن تشهد أي جديد من جانب الطرفين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، وبذلك وضع فريق أتلتيكو مدريد قدماً ونصف في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة التي يسعى إلى الفوز بلقبها في نهاية المطاف.

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