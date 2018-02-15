الرجاء يفرض التعادل السلبي على المصري البورسعيدي في مفاجأة مدوية

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سقط فريق المصري البورسعيدي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق الرجاء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وعلى الرغم من أهمية المباراة كثيراً إلا أن فريق المصري البورسعيدي قد فشل في تسجيل ولو هدف وحيد على أقل تقدير من أجل حصد النقاط الثلاث، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع فريق الرجاء رصيده إلى ستة عشر نقطة في المركز السابع عشر في الترتيب.

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