تعرف على جميع نتائج مباريات ذهاب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي 2018

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شهدت مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير الحالي انطلاقة مباريات ذهاب دور ال32 من عمر المسابقة، حيث تم إقامة جميع مباريات الذهاب في يوم أمس على أن تُقام مباريات الإياب في يوم الخميس المقبل، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع نتائج مباريات الذهاب إضافة إلى تفاصيل بعض المباريات الهامة.

نتائج مباريات ذهاب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي

النجم الأحمر الصربي 0-0 سيسكا موسكو الروسي

أستانا من كازاخستان 1-3 سبورتينغ لشبونة البرتغالي

نيس الفرنسي 2-3 لوكوموتيف موسكو الروسي

بوروسيا دورتموند الألماني 3-2 أتالانتا الإيطالي

سبارتاك موسكو الروسي 1-3 أتلتيك بيلباو الإسباني

ريال سوسييداد الإسباني 2-2 سالزبورغ النمساوي

لودوغوريتس البلغاري 0-3 ميلان الإيطالي

اوسترسوند السويدي 0-3 أرسنال الإنجليزي

أولمبيك مارسيليا الفرنسي 3-0 سبورتينغ براغا البرتغالي

كوبنهاجن الدنماركي 1-4 أتلتيكو مدريد الإسباني

أيك أثينا اليوناني 1-1 دينامو كييف الأوكراني

سيلتك الإسكتلندي 1-0 زينيت الروسي

نابولي الإيطالي 1-3 لايبزيغ الألماني

أولمبيك ليون الفرنسي 3-1 فياريال الإسباني

بارتيزان بلغراد الصربي 1-1 فيكتوريا بيلزن التشيكي

ستيوا بوخارست الروماني 1-0 لاتسيو الإيطالي

تفاصيل مباراة نيس مع لوكوموتيف موسكو

سجل أهداف فريق نيس في المباراة الإيطالي ماريو بالوتيلي في الدقيقة الرابعة والدقيقة الثامنة والعشرين من ركلة جزاء، فيما سجل أهداف فريق لوكوموتيف موسكو البرتغالي مانويل فيرنانديز في الدقيقة الخامسة والأربعين والدقيقة التاسعة والستين والدقيقة السابعة والسبعين.

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تفاصيل مباراة بوروسيا دورتموند مع أتالانتا

سجل أهداف فريق بوروسيا دورتموند في المباراة الألماني أندري شورليه في الدقيقة الثلاثين والبلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة الخامسة والستين والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما سجل أهداف فريق أتالانتا اللاعب جوسيب إليسيتش في الدقيقة الحادية والخمسين والدقيقة السادسة والخمسين.

تفاصيل مباراة ميلان مع لودوغوريتس

سجل أهداف فريق ميلان في المباراة الإيطالي باتريك كوتروني في الدقيقة الخامسة والأربعين والسويسري ريكاردو رودريغيز في الدقيقة الرابعة والستين من ركلة جزاء والإيطالي فابيو بوريني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

تفاصيل مباراة أرسنال مع اوسترسوند

سجل أهداف فريق أرسنال في المباراة الإسباني ناتشو مونريال في الدقيقة الثالثة عشر ومدافع فريق اوسترسوند بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة والعشرين والألماني مسعود أوزيل في الدقيقة الثامنة والخمسين.

تفاصيل مباراة أولمبيك مارسيليا مع سبورتينغ براغا

سجل أهداف فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي فالير جيرمان في الدقيقة الرابعة والدقيقة التاسعة والستين والفرنسي فلوريان توفان في الدقيقة الرابعة والسبعين.

تفاصيل مباراة أتلتيكو مدريد مع كوبنهاجن

سجل أهداف فريق أتلتيكو مدريد في المباراة الإسباني ساؤول نيغويز في الدقيقة الحادية والعشرين والفرنسي كيفن جاميرو في الدقيقة السابعة والثلاثين والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الحادية والسبعين والإسباني فيكتور فيتولو في الدقيقة الثامنة والسبعين، بينما سجل اللاعب فيكتور فيشر هدف فريق كوبنهاجن الوحيد في الدقيقة الخامسة عشر.

تفاصيل مباراة نابولي مع لايبزيغ

سجل أهداف فريق لايبزيغ في المباراة الألماني تيمو فيرنر في الدقيقة الحادية والستين والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع والفرنسي بروما في الدقيقة الرابعة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق نابولي المغربي أدم وناس في الدقيقة الثانية والخمسين.

تفاصيل مباراة أولمبيك ليون مع فياريال

سجل أهداف فريق أولمبيك ليون في المباراة ندومبيلي في الدقيقة السادسة والأربعين والفرنسي نبيل فقير في الدقيقة التاسعة والأربعين والهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة الثانية والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق فياريال في المباراة بابلو في الدقيقة الثالثة والستين.

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