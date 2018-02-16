موعد مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة 16/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الأسيوطي سبورت نظيره فريق الأهلي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت

ستُقام مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأسيوطي سبورت

ستكون مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو