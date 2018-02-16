موعد مباراة الرائد والاتفاق بمشاركة “شيكابالا” و”أحمد الشيخ” و”حسين السيد” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 16/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الرائد والاتفاق بمشاركة “شيكابالا” و”أحمد الشيخ” و”حسين السيد” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الرائد نظيره فريق الاتفاق اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الرائد والاتفاق

ستُقام مباراة الرائد والاتفاق اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة إلا خمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة إلا خمس دقائق عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتفاق

ستكون مباراة الرائد والاتفاق منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

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