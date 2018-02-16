موعد مباراة الأهلي والفيحاء بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 16/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والفيحاء بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الفيحاء نظيره فريق الأهلي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء

ستُقام مباراة الأهلي والفيحاء في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء

ستكون مباراة الأهلي والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عيسى الحربين هو معلق المباراة.

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