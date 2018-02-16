موعد مباراة الهلال والشباب بمشاركة “عمرو بركات” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 16/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والشباب بمشاركة “عمرو بركات” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الشباب نظيره فريق الهلال في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الهلال والشباب

ستُقام مباراة الهلال والشباب في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

ستكون مباراة الهلال والشباب منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق فهد العتيبي هو معلق المباراة كما سيكون المعلق حماد العنزي هو معلق المباراة أيضاً.

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