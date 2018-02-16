تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام الأسيوطي

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد ساعات قليلة من الآن لملاقاة مضيفه فريق الأسيوطي سبورت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

ويسعى فريق الأهلي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري إلى مواصلة حصد الانتصارات في الفترة القادمة، وذلك من أجل الاقتراب بشكل أكبر من حسم لقب الدوري المصري الممتاز ومن ثم التركيز بشكل أكبر على كلاً من مسابقتي كأس مصر إضافة إلى دوري أبطال أفريقيا.

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تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة أمام الأسيوطي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

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