قرار هام من البدري قبل مواجهة الأسيوطي سبورت اليوم

Advertisements

اتخذ الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قراراً هاماً اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع بين فريقه وبين مضيفه فريق الأسيوطي سبورت في مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الكابتن حسام البدري عدم منح لاعبي المارد الأحمر راحة سلبية من التدريبات الجماعية في يوم غداً السبت، وذلك حتى يستعد الفريق بشكل مثالي من أجل خوض مباراته القادمة أمام ضيفه فريق النصر في مساء يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز أيضاً.

Advertisements

وعلى الرغم من أن ذلك القرار قد يؤثر سلبياً على لاعبي فريق الأهلي من الناحية البدنية، إلا أن ضغط المباريات الذي يُعاني منه فريق الأهلي يُحتم عليه ضرورة أن يتحمل وخاصة أنه بات قريباً للغاية من حسم لقب المسابقة قبل نهايتها ربما بشهر أو بشهرين على أقل تقدير.

إقرأ أيضاً: تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام الأسيوطي