فيديو: الأهلي يواصل عزفه المنفرد بعد تخطي عقبة الأسيوطي

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حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وصعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي في المباراة النجم وليد سليمان في الدقيقة السبعين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، فيما استقر رصيد فريق الأسيوطي سبورت عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / باكا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

تشكيلة فريق الأسيوطي سبورت الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: حمادة طلبة / أحمد أوكا / إسلام صيام / إسحاق

خط الوسط: محمد صلاح / محمد رزق / مهند مصطفى لاشين / نيو جيفت

خط الهجوم: شلونجو / أحمد عفيفي

ملخص مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت

في شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر في إطار سعي كلاً منهما إلى تسجيل الأهداف، وخاصة من جانب فريق الأهلي الذي كان يرغب في حسم الأمور مبكراً في ظل معرفته الجيدة بمدى صعوبة مواجهة فريق الأسيوطي سبورت المنظم بشكل مثالي للغاية.

وفي الدقيقة الخامسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة في المباراة والتي كانت لمصلحة فريق الأسيوطي سبورت، وذلك حينما سدد المهاجم شلونجو كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن النجم الواعد محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

أما أول رد فعل من جانب فريق الأهلي فقد جاء في الدقيقة الثامنة والعشرين، وذلك حينما سدد النجم عبد الله السعيد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته ذهبت عالياً، وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين سنحت لفريق الأسيوطي سبورت فرصة أخرى حينما سدد مهاجمه أحمد عفيفي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن محمد الشناوي أبعدها للخارج بنجاح وحافظ على نظافة شباكه من الأهداف.

لتمر بعدها بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، واستمر ذلك حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين وهو بكل تأكيد الأمر الذي لم يرغب فيه على الإطلاق الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق الأهلي عملية بحثه عن تسجيل الأهداف من أجل حصد النقاط الكاملة، ومن جانبه حاول الكابتن حسام البدري أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية وذلك من خلال إشراك كلاً من وليد سليمان ومن ثم إشراك إسلام محارب.

وفي الدقيقة السبعين سنحت أمام فريق الأهلي فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليُنفذها النجم وليد سليمان بنجاح محرزاً أولى أهداف فريقه في المباراة في وقت في غاية الأهمية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثمانين حاول الكابتن حسام البدري أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه وذلك من خلال إشراك النجم المخضرم حسام عاشور بدلاً من الجنوب أفريقي باكا.

ولكن الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم تشهد سوى بعض المحاولات البائسة من جانب فريق الأسيوطي سبورت سعياً لتعديل النتيجة، إلا أنه لم ينجح في نهاية المطاف في تحقيق ذلك وبذلك يُحقق المارد الأحمر فوزاً جديداً يجعله أقرب من حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل مبكر للغاية، علماً بأنه سوف يكون اللقب الثالث على التوالي لفريق الأهلي كما سيكون أيضاً اللقب رقم 40 له في تاريخ المسابقة.

الهدف الوحيد لفريق الأهلي في المباراة عبر وليد سليمان من ركلة جزاء

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