موعد مباراة تشيلسي وهال سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الجمعة 16/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وهال سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق هال سيتي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وهال سيتي

ستُقام مباراة تشيلسي وهال سيتي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وهال سيتي

ستكون مباراة تشيلسي وهال سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق سوار الذهب.