طنطا يفرض التعادل السلبي على مضيفه مصر المقاصة

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سقط فريق مصر المقاصة في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق طنطا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وعلى الرغم من أهمية المباراة كثيراً لكلاً من الفريقين إلا أن كلاهما لم يتمكن من التسجيل في مرمى الآخر طوال دقائق المباراة والتي احتسب الحكم في شوطها الثاني 9 دقائق وقت بدل ضائع، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق مصر المقاصة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع بقاء له مباراة مؤجلة، فيما رفع فريق طنطا رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر في الترتيب.

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