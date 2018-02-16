فيديو: الاتفاق يُعقد من وضعية الرائد في قاع الترتيب بعد فوزه عليه بهدف نظيف

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حقق فريق الاتفاق فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الرائد بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الاتفاق في المباراة اللاعب ليبان عبدي في الدقيقة السابعة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق الرائد عند سبعة عشر نقطة في المركز الأخير في قاع ترتيب الدوري.

الهدف الوحيد لفريق الاتفاق في المباراة عبر ليبان عبدي

لقطة طريفة من النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الرائد في المباراة

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