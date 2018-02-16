جون بارنز: الفضل في تألق محمد صلاح يعود إلى يورغن كلوب

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تحدث النجم جون بارنز لاعب نادي ليفربول سابقاً اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي عن الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول حالياً، وتحديداً عن السبب الحقيقي وراء تألق الفرعون المصري مع فريق الريدز طوال الموسم الحالي حتى الآن.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أكد اللاعب السابق جون بارنز أن السبب الرئيسي وراء تألق الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول في الموسم الحالي، هو الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول والذي استطاع بدوره أن يقوم بتشكيل ثلاثي مرعب في خط الهجوم والمكون من صلاح وماني وأيضاً فيرمينو.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد جون بارنز على أن الفرعون المصري محمد صلاح لو انتقل في الفترة المقبلة على سبيل المثال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد، أو انتقل لكي يلعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من جديد فلن يقوم بتقديم نفس المستوى الذي يُقدمه حالياً مع نادي ليفربول

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