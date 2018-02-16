فيديو: أهلي جدة يكتفي بالتعادل خارج أرضه أمام الفيحاء بمشاركة “مؤمن زكريا”

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سقط فريق أهلي جدة في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق الفيحاء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الأهلي في المباراة اليوناني فيتفاتزيديس في الدقيقة التاسعة والسبعين، فيما سجل هدف التعادل لمصلحة فريق الفيحاء اللاعب دانيلو مورينو في الدقيقة الخامسة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع فريق الفيحاء رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

ملخص مباراة أهلي جدة والفيحاء

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