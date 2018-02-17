فيديو: شاهد جميع أهداف الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 16/2/2018

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شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م يوم أمس الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي إقامة أربعة مباريات على مدار اليوم بأكمله، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من عمر المسابقة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم تفاصيل هذه المباريات كاملة إضافة إلى جميع الأهداف التي شهدتها.

والبداية كانت مع المباراة التي جمعت بين فريق مصر المقاصة وبين ضيفه فريق طنطا، والتي انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

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وفي المباراة الثانية حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن النجم وليد سليمان هو من سجل الهدف الوحيد لمصلحة المارد الأحمر في الدقيقة السبعين من ركلة جزاء.

وفي المباراة الثالثة حقق فريق سموحة فوزاً في غاية الأهمية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف وحيد مقابل لا شئ، علماً بأن المهاجم أوميد أوكري هو من سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق سموحة في المباراة في الدقيقة الحادية والأربعين.

وفي المباراة الأخيرة في يوم الجمعة اكتفى فريق المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي، حيث سجل فريق المقاولون العرب هدفه الوحيد في الدقيقة الخامسة عبر اللاعب طاهر محمد، إلا أن فريق الإنتاج الحربي تمكن من تسجيل هدف التعادل عبر المهاجم خالد قمر في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وعلى إثر هذه النتائج الماضية رفع فريق الأهلي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع فريق مصر المقاصة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب، كما رفع فريق طنطا رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر في الترتيب.

بينما رفع فريق سموحة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس في الترتيب، أما فريق المقاولون العرب فقد رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع في الترتيب، كما رفع فريق الإنتاج الحربي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس في الترتيب.

ملخص مباراة الأهلي مع الأسيوطي سبورت

الهدف الوحيد لفريق الأهلي أمام الأسيوطي سبورت عبر وليد سليمان

الهدف الوحيد لفريق سموحة أمام فريق طلائع الجيش عبر أوميد أوكري

أهداف مباراة المقاولون العرب مع الإنتاج الحربي