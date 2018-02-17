تشيلسي يكتسح هال سيتي برباعية ويؤكد استعداده للقمة أمام برشلونة

Advertisements

تأهل فريق تشيلسي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م عقب فوزه الكاسح على حساب ضيفه فريق هال سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي كلاً من البرازيلي ويليان في الدقيقة الثانية والدقيقة الثانية والثلاثين، إضافة إلى الإسباني بيدرو رودريغيز في الدقيقة السابعة والعشرين والفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة الثانية والأربعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

Advertisements

وإلى الدور ربع النهائي أيضاً نجح فريق ليستر سيتي في حجز مقعده عقب فوزه الصعب نوعاً ما على حساب ضيفه فريق شيفيلد يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ سجله المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقة السادسة والستين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس أيضاً على ملعب كينغ باور.

إقرأ أيضاً: فيديو: شاهد جميع أهداف الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 16/2/2018