موناكو يُعزز وصافته للدوري الفرنسي بعد فوزه العريض على ديجون

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حقق فريق موناكو فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق ديجون بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق موناكو في المباراة كلاً من كيتا بالدي في الدقيقة الثالثة عشر وأيضاً فابينيو في الدقيقة التاسعة والستين من ركلة جزاء، إضافة إلى روني لوبيز في الدقيقة السابعة والثمانين وكاميل غليك في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذا الانتصار العريض عزز فريق موناكو موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، فيما استقر رصيد فريق ديجون عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

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