فيديو: شاهد ملخص لمسات اللاعبين المصريين في الملاعب السعودية وجميع أهداف الدوري السعودي يوم الجمعة 16/2/2018

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شهدت مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م في يوم أمس الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير الحالي إقامة ثلاثة مباريات على مدار اليوم، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من عمر المسابقة، والتي شارك فيها أيضاً عدد من النجوم المصرية مثل محمود عبد الرازق شيكابالا ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ وحسين السيد وعمرو بركات.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم نتائج جميع المباريات الثلاثة، إضافة إلى عرض جميع أهداف هذه المباراة وملخصاتها وأبرز أحداث يوم الجمعة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وفي المباراة الأولى حقق فريق الاتفاق الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الرائد بهدف وحيد مقابل لا شئ والذي سجله اللاعب ليبان عبدي في الدقيقة السابعة والسبعين، ليرفع بذلك فريق الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق الرائد عند سبعة عشر نقطة في المركز الأخير في الترتيب.

وفي المباراة الثانية سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق الفيحاء، حيث سجل الهدف الوحيد لفريق الأهلي اللاعب اليوناني فيتفاتزيديس في الدقيقة التاسعة والسبعين، بينما تمكن فريق الفيحاء من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين عبر اللاعب دانيلو مورينو.

وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني في الترتيب، فيما رفع فريق الفيحاء رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة حسم فريق الهلال القمة عقب فوزه خارج أرضه على حساب نظيره فريق الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الهلال في المباراة كلاً من أشرف بن شرقي في الدقيقة الخامسة ونيكولاس في الدقيقة الخامسة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الشباب في المباراة اللاعب سعد الأمير في الدقيقة السابعة.

وعلى إثر ذلك الانتصار عزز فريق الهلال موقعه في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، فيما استقر رصيد فريق الشباب عند 26 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.

ملخص مباراة الهلال والشباب بمشاركة “عمرو بركات”

ملخص مباراة الأهلي والفيحاء بمشاركة “مؤمن زكريا”

ملخص مباراة الاتفاق والرائد بمشاركة “أحمد الشيخ” و”حسين السيد” و”محمود عبد الرازق شيكابالا”

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