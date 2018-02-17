موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ في الدوري الفرنسي اليوم السبت 17/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق ستراسبورغ في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / كورزاوا

خط الوسط: تياغو موتا / أدريان رابيو / يوليان دراكسلر

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / نيمار جونيور / إدينسون كافاني

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