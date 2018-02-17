موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ في الدوري الألماني اليوم السبت 17/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ في الدوري الألماني، يستقبل فريق فولفسبورغ نظيره فريق بايرن ميونخ اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفولسبورغ

ستكون مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / ماتس هوميلس / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا

خط الوسط: أرتورو فيدال / تياغو ألكانتارا / فرانك ريبيري / توماس مولر / أريين روبن

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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