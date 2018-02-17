موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الاسباني اليوم السبت 17/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني، يستقبل فريق إيبار نظيره فريق برشلونة في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب ايبوروا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وإيبار

ستُقام مباراة برشلونة وإيبار في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار

ستكون مباراة برشلونة وإيبار منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / يري مينا / لوكاس دين

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / باولينيو

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز

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